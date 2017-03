Bianca, il melanoma e l’importanza di condividere le storie

Un neo sospetto che si è rivelato un tumore. Poi la diagnosi di metastasi nel linfonodo sentinella. Quindi l’asportazione di tutti i linfonodi limitrofi dell’inguine, per accertarsi che la neoplasia non si fosse diffusa: per “tagliarle la strada”. In tutta questa faccenda, Bianca – che di mestiere fa la storyteller – è sempre stata alla ricerca di una morale.

Guarda il video su Repubblica.it