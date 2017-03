Biking, elisir di eterna giovinezza. Vince su tutti fra quelli che ci aiutano a restare in forma

NESSUN FARMACO è in grado di replicare gli effetti dell’esercizio fisico: stimola il sistema immunitario, aiuta a mantenere forza e tono muscolare, previene l’ipertensione, l’ipercolesterolemia e il diabete di tipo 2, combatte l’osteoporosi, il rischio di malattie cardiovascolari e tumori, riduce i sintomi di stress e depressione e concilia il sonno. Ritardando, complessivamente, l’invecchiamento. Ma i meccanismi attraverso cui l’attività fisica esercita tutti questi benefici non sono ancora del tutto chiari. Ad alzare il velo sul perché lo sport aiuti il fisico a invecchiare meglio è oggi uno studio pubblicato su Cell Metabolism, secondo cui l’allenamento aiuta le cellule a mantenersi giovani, stimolando la sintesi di nuove proteine e mantenendo le capacità energetiche dei tessuti. Una ricerca che aiuta anche a capire quale sia l’allenamento più adatto per mantenersi più giovani più in là con gli anni.

