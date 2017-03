Cannabis, ecco i geni responsabili dell’aroma

Sempre più Paesi stanno legalizzando la cannabis. Alcuni solo per uso medico, altri anche per uso ricreativo. Ma un problema attanaglia l’emergente industria (legale) dei prodotti derivati dalla cannabis: la riproducibilità del prodotto. Un po’ come accade per i vini, anche i consumatori di cannabis hanno delle preferenze: ci sono varietà di erba aromatizzate, con un sentore di pino o di limone, o anche di terriccio. I gusti sono gusti, e l’obiettivo dei produttori è quello di garantire ai clienti la fornitura di un prodotto dalle caratteristiche definite. Come accontentare dunque i consumatori? La scienza in questo viene in aiuto: i ricercatori della University of British Columbia (Ubc) hanno passato in rassegna il genoma della cannabis (Cannabis sativa) per individuare i geni responsabili per gli aromi della cannabis.

