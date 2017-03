Cannabis, legalizzarla non ha aumentato i consumi tra i giovani nello Stato di Washington

La legalizzazione dei derivati della cannabis a uso ricreativo continua a far discutere la comunità scientifica e la politica. E non solo in Italia. Lo dimostrano i numerosi studi, le indagini nazionali e delle organizzazioni internazionali, prodotti nel tentativo di rispondere a questa domanda: non è che legalizzando la marijuana i ragazzi si faranno più canne? Gli ultimi dati arrivano dagli Stati Uniti, in particolare dallo stato di Washington – uno tra i primi a rendere legale il commercio delle droghe leggere nel 2012 – che nel 2016 ha avviato un sondaggio (Washington State Healthy Youth Survey) che ha riguardato più di 230mila ragazzi dagli 11 ai 18 anni. Conclusione? Il consumo di marijuana in questa fascia d’età è rimasto pressoché invariato rispetto ai dati disponibili relativi al decennio precedente.

