Cinque regole contro esami e terapie inutili in gastroenterologia

APPROPRIATEZZA. È la nuova parola d’ordine in sanità: gli esami giusti al momento appropriato, senza lesinare ovviamente, ma anche senza abusarne. Perché i test inutili sprecano risorse preziose e creano paure e ansie ingiustificate nei pazienti. Per questo motivo, l’Associazione Italiana Gastroenterologi ed endoscopisti Ospedalieri (Aigo) ha appena presentato cinque raccomandazioni per l’utilizzo corretto di esami diagnostici e trattamenti per le malattie dell’apparato digerente. Il documento è stato presentato ieri nell’ambito del convegno annuale della Federazione Italiana delle Società Malattie Apparato Digerente (FIismad), in corso a Bologna.

Continua a leggere su Repubblica.it