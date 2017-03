Così piccolo, già dall’osteopata

OGNI ANNO nascono prima del tempo 40 mila bambini in Italia. Bimbi fragili, in alcuni casi fragilissimi, a rischio di infezioni, paralisi cerebrali, problemi all’udito e alla vista. Farli crescere in salute è un obiettivo che l’Oms punta a raggiungere entro il 2025. Un obiettivo condiviso da Ne-O, il progetto di neonatologia e osteopatia della C.O.ME (Centre for osteopathic medicine) Collaboration Onlus. Che vuole cercare le evidenze scientifiche che certifichino se e quanto il trattamento osteopatico nei prematuri produca benefici a medio e lungo e termine.

