Dammi il 5, supereroi a tavola con i bambini

CRIC, MEMO, Scudo, Alma e Luce. Cinque supereroi con altrettanti super-poteri: la forza fisica sovrumana di Cric, la memoria da cervellone di Memo, l’invincibile sistema immunitario di Scudo, il coraggio indomabile di Alma e l’ultravista di Luce. Sono loro i protagonisti della campagna “Dammi il 5” per insegnare ai bambini la corretta alimentazione, a scuola e poi a casa, mescolando le informazioni preziose sulla salute al gioco. Ad animare la campagna, presentata oggi a Roma all’Ospedale Pediatrico del Bambino Gesù di San Paolo, saranno cartoni animati, una guida per gli insegnanti, un libro di avventure per i piccoli, eventi nei teatri e un concorso finale per le scuole primarie che aderiscono al progetto, quelle dei sedici comuni delle cinque regioni coinvolte (Calabria, Puglia, Lazio, Piemonte e Lombardia).

