Il diritto di contare, il ritratto delle scienziate protagoniste

Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson. Tre donne le cui storie, finora, non erano mai state raccontate sul grande schermo. Tre scienziate afroamericane coraggiose e di talento, che sfidarono – e vinsero – il razzismo e il sessismo dell’ambiente accademico americano degli anni Sessanta, in piena Guerra Fredda. Sono le protagoniste de Il diritto di contare, il film di Theodore Melfi che debutta l’8 marzo, data non certamente casuale, vista la tematica trattata, nelle sale italiane. Tratto dal libro Hidden Figures: The Story of African-American Women Who Helped Win the Space Race, di Margot Shetterly e candidato a tre premi Oscar, il film racconta per l’appunto la carriera di Johnson, Vaughan e Jackson nella Nasa, dove le tre parteciparono all’organizzazione della missione Apollo 11 e del programma Mercury, con cui John Glenn divenne il primo astronauta americano a orbitare attorno alla Terra.

