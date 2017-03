Energy drink e alcol: un mix perfetto, per farsi male

ENERGY drink e alcol. Un cocktail che va di gran moda tra i giovani, ma che andrebbe evitato per non rischiare di farsi male. A riferirlo è il team di ricercatori canadese della University of Victoria, che racconta sul Journal of Studies on Alcohol and Drugs come mischiare alcolici con bevande energetiche a base di caffeina possa effettivamente aumentare il rischio di andare incontro a incidenti stradali o di assumere comportamenti più a rischio, ritrovandosi magari nel bel mezzo di una rissa.

