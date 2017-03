Epatite C, arrivano nuovi criteri per i nuovi farmaci

Curarsi gratuitamente. Spesso lo diamo per scontato, ma per molti italiani non lo è. Lo sa bene chi vive con una malattia cronica come l’epatite C, che oggi è curabile con un’altissima probabilità di successo con i farmaci antivirali di ultima generazione, i cosiddetti Daa. Allora qual è il problema? Il problema è che i farmaci costano, e costano tanto. Troppo per il sistema sanitario nazionale, che in base a precedenti accordi con Gilead – la casa produttrice degli unici farmaci al tempo disponibili – ha dovuto stilare una lista di criteri rigidissimi per decidere chi tra i malati avesse la precedenza al trattamento. Ora le cose sono cambiate: è di questi giorni infatti la notizia della revisione dei criteri dell’Aifa, che porterà a un ampliamento sostanziale della popolazione che avrà accesso alla terapia gratuitamente.

Le nuove linee guida rientrano nel piano dell’Aifa per l’eradicazione dell’epatite C in Italia, elaborato anche a seguito di importanti cambiamenti delle condizioni di mercato. In sostanza è successo che Gilead ha perso il monopolio nel settore: altra case farmaceutiche ora offrono farmaci Daa altrettanto efficaci a costi molto più contenuti e sostenibili per un welfare come il nostro. In questo contesto, pertanto, l’Aifa ha fissato un tetto di spesa massimo molto più stringente (si parla della metà della spesa finora sostenuta) per costringere le case farmaceutiche a una maggiore competizione.

Realizzate grazie al confronto tra le Società scientifiche e la Commissione tecnico scientifica dell’Aifa, i nuovi criteri detteranno la gestione del trattamento di ogni paziente da parte dei Centri prescrittori individuati dalle Regioni.