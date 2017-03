Europa, ritirati dal commercio 300 farmaci generici

La produzione di 300 farmaci generici è stata sospesa. La decisione è dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema), secondo cui gli studi di bioequivalenza effettuati su questi farmaci dall’azienda indiana Micro Terapeutic Research Labs sono inaffidabili e non possono quindi essere accettati come base per l’autorizzazione all’immissione in commercio.

Continua a leggere su Wired.it