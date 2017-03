Che fine ha fatto il virus Zika?

Zika non è scomparsa. Il virus che dalla fine del 2015 mette paura alle Americhe, per le complicazioni neurologiche associate all’infezione, continua a circolare. La fine delle Olimpiadi in Brasile, uno dei paesi più colpiti dal virus e dalle sue conseguenze, ha messo un po’ da parte le discussioni e le preoccupazioni sul virus e le elezioni presidenziali americane hanno contribuito a mitigare l’attenzione su Zika (complice anche l’arrivo di nuove minacce in America Latina, come quella della febbre gialla). Ma l’assenza dai media non corrisponde a un assenza del virus e soprattutto nell’America Latina si comincia a fare i conti con le conseguenze sul più lungo termine di Zika. Tanto che, ricorda l’Organizzazione mondiale della sanità, l’attenzione sul virus dovrebbe e deve rimanere alta.

