Il più antico fossile di un’alga

La storia della vita complessa sulla Terra sarebbe iniziata molto prima di quanto finora creduto. Analizzando rocce sedimentarie provenienti dall’India centrale e risalenti a 1,6 miliardi di anni fa, un gruppo di ricercatori svedesi ha scoperto tracce fossili di quelli che potrebbero essere i più antichi organismi eucarioti, e quindi complessi, conosciuti finora. Battezzate Rafatazmia chitrakootensis e Ramathallus lobatus, queste antiche forme di vita sono molto simili alle attuali alghe rosse e sono più antiche di 400 milioni di anni di quelli che fino ad ora erano considerati i primi eucarioti pluricellulari, scrivono i ricercatori su Plos Biology.

Le strutture filamentose delle Rafatazmia e quelle lobate e carnose dei Ramathallus erano nascoste tra i resti fossili di una vasta colonia di cianobatteri. Lo straordinario stato di conservazione delle rocce ha permesso agli scienziati di distinguere le strutture interne delle cellule, trovando così similitudini strutturali con le moderne alghe rosse.

Le dimensioni di queste strutture sono di appena qualche frazione di millimetro: per studiarle è stata usata una tecnica, la microscopia tomografica a raggi X, che consente di ricostruire immagini tridimensionali dei campioni senza distruggerli. “Non si può essere mai del tutto certi con del materiale così antico, in quanto non restano tracce di DNA” ha spiegato Stefan Bengston, professore di paleozoologia del Museo di Scienze Naturali di Stoccolma a capo della ricerca, “ma i caratteri corrispondono alla morfologia e alla struttura delle alghe rosse”. Nelle Rafatazmia, le cellule presentano una struttura centrale, a forma di rombo, molto simile in forma e proporzioni ai pirenodi che nelle alghe fotosintetiche servono ad accumulare CO2. I Ramathallus invece hanno delle “fontane di cellule”, ovvero dei fasci di filamenti che formano una struttura centrale carnosa tipica delle alghe rosse.

Riferimenti: Plos Biology