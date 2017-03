In Germania si accende un sole artificiale, per creare carburante pulito

Produrre carburanti ecocompatibili, come l’idrogeno, grazie a un sole artificiale. A idearlo sono stati i ricercatori del Centro aerospaziale tedesco (Dlr), che hanno sviluppato un nuovo sistema di luce in grado di produrre l’energia equivalente alla radiazione emessa da 10mila soli. L’imponente sistema di illuminazione, chiamato Synlight, è stato appena acceso a Juelich, a circa 30 chilometri da Colonia, ed è una struttura a forma di nido d’ape, composta da 149 fari allo xenon (le stesse che vengono utilizzate nel cinema per simulare la luce solare naturale). “Il sistema è in grado di creare temperature fino a 3mila gradi Celsius e l’intera struttura misura la bellezza di 14 metri di altezza e 16 metri di larghezza”, spiega Bernhard Hoffschmidt, direttore del Dlr.

