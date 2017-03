Handle, così il super robot di Google corre e salta gli ostacoli

”UNA macchina da incubo”. Presentato così, Handle, il nuovo robot messo a punto da Boston Dynamics, azienda tecnologica di proprietà di Google dal 2013, non ispira molta fiducia. Tanto più che è stato proprio Marc Raibert, fondatore di Boston Dynamics, a dargli questa definizione due settimane fa, in occasione della sua presentazione agli investitori. In realtà, fortunatamente, Handle, svelato ufficialmente al pubblico in un video pubblicato su YouTube, non è poi così inquietante: si tratta di una macchina dotata di due ruote e quattro zampe, in grado di afferrare e trasportare carichi fino a 50 kg di peso. Il suo nome, Handle, è per l’appunto riferito al fatto che è stato progettato per “maneggiare” (“to handle”, in inglese) oggetti e carichi pesanti.

