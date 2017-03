Ictus, un robot mette in rete gli ospedali

Far dialogare in tempo reale professionisti sanitari, medici e pazienti, anche se si trovano a chilometri di distanza, mettendo in rete più ospedali. È possibile grazie alla tecnologia “Intouch Health”, per la prima volta operativa in un ospedale pubblico. A fare da apripista per l’Italia è l’Asst Ovest Milanese, che raggruppa gli ospedali di Legnano, Magenta, Abbiategrasso e Cuggiono, ma per ora a beneficiare del nuovo dispositivo dedicato alla telemedicina sono solo i pazienti con sospetto ictus: grazie a una sorta di “robot” posizionati nei Pronto Soccorso è possibile collegarsi direttamente con il reparto di Neurologia (con la stroke unit) di un ospedale che fa da hub, disponibile a fornire h24 un consulto in presa diretta, garantendo ai pazienti un intervento tempestivo, di fondamentale importanza in questo tipo di patologie tempo dipendenti.

