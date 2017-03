Impressionisti del Paleolitico, capolavori scolpiti nella roccia di 38mila anni fa

AVETE presente i quadri di Georges Seurat, Paul Signac, e Camille Pissarro, quelli pieni di puntini di colore? Ebbene, la tecnica del puntinismo si sarebbe sviluppata molto prima della fine del Diciannovesimo secolo. È vecchia almeno di 38 mila anni, come suggerisce il ritrovamento di alcune pietre con immagini di mammut eseguite con una modalità che richiama alla mente quella usata in Una domenica pomeriggio sull’isola della Grande-Jatte da Seraut, ne Il ritratto di Félix Fénéon da Signac o in uno dei suoi autoritratti da Vincent Van Gogh.

Continua a leggere su Repubblica.it