La camera da letto è diventata smart

NOVE MILIONI DI italiani che non riescono a dormire come si deve, e più della metà (il 60%) sono donne. Si rigirano nel letto sperando di avvertire i segni del sonno che arriva. O si alzano e si rialzano spezzando la notte in monconi ben poco riposanti, O ancora uomini e donne che si svegliano vispi come grilli quando il sole è ancora lontano. Alla lunga diventa una tortura, devasta la qualità della vita. E i farmaci aiutano fino a un certo punto: gli specialisti usano diverse molecole per aiutare gli insonni, ma si tratta sempre di prodotti con effetti collaterali importanti il cui uso per un tempo molto lungo è sconsigliato. Meglio provare con l’hi-tech. Che magari prosciuga il prtafoglio ma non fa male.

Continua a legegre su Repubblica.it