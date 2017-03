La mia vita con la BPCO

di redazione Omni-News

“Non mi sono resa conto di cosa significasse”, “Avevo sottovalutato la gravità della malattia”, “Una gabbia di ferro che ti stringe il torace e ti impedisce di respirare”. Fanno luce sulla realtà della Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva le prime testimonianze raccolte dal progetto FARO di Fondazione ISTUD, un’inchiesta narrativa che ha l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sui fattori di rischio della BPCO e sull’importanza della prevenzione attraverso 350 interviste di pazienti e familiari. Racconti che spiegano cosa significhi convivere una malattia che rende difficili le attività quotidiane, anche le più semplici come vestirsi, fare le scale, camminare, e che rivelano come la diagnosi di BPCO non sia immediatamente comprensibile nella sua gravità.

