I lampi radio veloci sono segnali alieni?

Che cosa siano esattamente i lampi radio veloci (o fast radio burst) ancora non lo sappiamo. Ma ora a ipotizzare che possano essere segnali artificiali, e quindi provenienti da una ipotetica civiltà aliena, non è l’ennesima e fantasiosa ipotesi di un qualche ufologo, ma di alcuni astrofisici di tutto rispetto dello statunitense Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. Dopo dieci anni di ascolto di radiosegnali provenienti dall’universo, il team di esperti, coordinato da Manasvi Lingam e Abraham Loeb, racconta sulla rivista Astrophisical Journal Letters come tali fenomeni, detti in gergo lampi radio veloci, potrebbero essere potenti segnali creati dalla tecnologia molto avanzata di una lontana popolazione aliena.

Continua a leggere su Wired.it