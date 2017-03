L’informazione dai geni: così 4 donne su 10 possono evitare la chemio

Leggere i geni per prevedere il rischio di recidiva ed evitare la chemioterapia quando non necessaria. Il futuro sta diventando presente ed è stato il protagonista indiscusso della terza giornata del 15th St Gallen International Breast Cancer Conference in corso a Vienna (15-18 marzo), un importante appuntamento scientifico sul tumore al seno che si tiene ogni due anni.

Nel corso della giornata sono stati presentati i risultati di ben quindici studi internazionali su Oncotype DX, un test genomico di ultima generazione, analisi che stanno cambiando significativamente la qualità della vita delle donne con tumore al seno. Soprattutto di quelle con carcinoma mammario in stadio iniziale, ma non solo.

