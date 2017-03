Marte, un campo magnetico per renderlo abitabile

Creare un campo magnetico intorno a Marte, per riuscire a colonizzarlo. Utopia? Per ora, è solamente un’idea del team di scienziati della Nasa, che ha come scopo quello di rendere il pianeta rosso un po’ più ospitale per la vita umana. Secondo la loro analisi, i cui risultati sono stati appena presentati al Planetary Science Vision 2050, si potrebbe per l’appunto utilizzare un veicolo spaziale per creare una magnetosfera artificiale in grado di contrastare il vento solare intorno a Marte: ciò permetterebbe al pianeta rosso di conservare la propria atmosfera, innescando una serie di effetti positivi per l’abitabilità.

