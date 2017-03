In movimento da piccoli e pigri da grandi, perché abbandoniamo lo sport già a 6 anni

SPORTIVISSIMI da bambini, meno da adolescenti e pigri da grandi. Così che se nella fascia d’età tra i 6 e i 10 anni a fare sport sono sei bambini su dieci, nella popolazione generale a fare sport con continuità è appena un italiano su quattro (dati Coni-Istat). A che punto della nostra vita smettiamo di fare sport e perché? I motivi sono diversi, così come i momenti, e sebbene quello dell’adolescenza sia il più critico non è di certo l’unico. A ricordarlo è oggi uno studio pubblicato sul British Journal of Sports Medicine che analizzando le abitudini in fatto di sport di un grande campione di bambini e adolescenti britannici identifica il momento dell’inizio delle scuole come uno dei più problematici per l’attività fisica. Quando invece, spiegano gli esperti, proprio dalle scuole dovrebbe arrivare l’invito a muoversi di più.

Continua a leggere su Repubblica.it