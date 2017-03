Il nome? Suggerisce anche l’aspetto della nostra faccia

QUANTO di quello che siamo ci portiamo scritto in faccia? Forse il nome, che ci portiamo appresso da quando siamo nati e che, senza che ne siamo coscienti, plasmerebbe (in piccola parte) il nostro aspetto. Secondo canoni dettati dagli stereotipi legati al nome tipici del paese in cui si è cresciuti. A ipotizzarlo è oggi un curioso studio pubblicato su Journal of Personality and Social Psychology, che ha scoperto come le persone riescano ad abbinare facce a nomi in maniera alquanto sorprendente, o perlomeno meglio di quanto farebbero in modo del tutto casuale.

