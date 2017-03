Non è mai troppo tardi per mettersi in moto

Una persona over 50 su tre è completamente sedentaria, eppure i benefici dell’attività fisica, specie in questa fascia d’età, sono innumerevoli. Sviluppare la capacità aerobica, allenare la massa muscolare per aumentare forza ed elasticità, aiuta a combattere la rigidità delle articolazioni, migliorare la respirazione e la postura, permettendo di mantenere la propria autosufficienza, la capacità di svolgere le normali attività quotidiane, limitando gli sforzi e il rischio di incidenti.

