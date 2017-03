Palbociclib approvato in Italia. Ma ancora non è rimborsato

Palbociclib, il primo di una nuova classe di farmaci a bersaglio molecolare che sembra destinata a rivoluzionare il trattamento del tumore al seno, è finalmente prescrivibile anche nel nostro paese (Determina del 20 febbraio 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.56 del 8-3-2017). Con un “però”: il costo integrale è carico degli ospedali che potranno permetterselo. Il farmaco è infatti inserito nella Classe C (nn), quella dedicata ai farmaci non rimborsati dal Sistema Sanitario Nazionale, in attesa che azienda produttrice, Pfizer, e Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ne contrattino il prezzo. Solo a quel punto palbociclib passerà in fascia H, cioè quella dei medicinali rimborsati e impiegati soltanto in ambito ospedaliero. Sulla carta, i farmaci possono rimanere nella fascia C(nn) per un massimo di 100 giorni.

Continua a leggere su Salute Seno di d.repubblica.it