Il preservativo smart che misura quante calorie bruci durante il sesso

Il futuro avanza anche sotto le lenzuola, con l’annucio dell’imminente commercializzazione del primo preservativo intelligente. Ideato dalla British Condoms, il nuovo condom permetterà di monitorare tutto: dalla velocità e durata delle prestazioni alle calorie bruciate durante un rapporto sessuale. “È estremamente confortevole, resistente all’acqua e leggero, non vi sembrerà neanche di indossarlo”, riferisce l’azienda sul proprio sito.

Il nome del nuovo device è i-Con Smart Condom, e non si tratta esattamente di un preservativo. Cuore del dispositivo è infatti un anello di gomma e fibra di carbonio riutilizzabile, che si indossa alla base di un preservativo normale. Ricaricabile via usb e dotato di un nano-chip e di sensori, sarà in grado di registrare i dati di interesse durante il rapporto sessuale e di trasmettere, via Bluetooth, tutte le informazioni a una app per iOs e Android.

i-Con consente di registrare le calorie bruciate, la temperatura cutanea, la circonferenza del pene, il numero, la velocità media e la durata delle spinte e le diverse posizioni assunte durante il sesso. L’arrivo del prodotto è previsto per la fine dell’anno e costerà circa 70 euro. Per ora, ad averlo prenotato sono già in 96mila.