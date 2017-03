Tour della Prevenzione, prossima fermata: Brindisi

Da domani fino a domenica, la lotta ai tumori si combatte tra le strade di Brindisi. Con l’informazione. Il capoluogo pugliese è infatti la terza tappa del “Festival della prevenzione e innovazione in oncologia”: una tre giorni di incontri e attività per i cittadini, promossa dall’Associazione italiana di Oncologia Medica (Aiom).

Tra medici, campioni e cantanti. Tra il 3 e il 5 marzo, dalle 10 alle 18, il motorhome dell’Aiom sarà in Piazza della Vittoria e gli oncologi saranno a disposizione per parlare di prevenzione, di nuove terapie – come l’immuno-oncologia e le terapie a bersaglio molecolare – e dei progressi nella ricerca. Insieme ai medici ci saranno tanti testimonial del mondo spettacolo e di quello dello sport: il cantante Al Bano Carrisi, la campionessa di tennis Flavia Pennetta, il campione olimpionico di taekwondo Carlo Molfetta, la squadra Virtus Francavilla Calcio, la squadra della serie A di pallacanestro, New Basket Brindisi. Ancora, domenica 5 marzo, alle 9,30, dalla piazza partirà una “passeggiata in rosa”, realizzata insieme all’associazione “Cuore di donna” e ad aprire la fila sarà la sindaca Angela Carluccio. Sempre domenica, parteciperà all’evento il dottor Giuseppe Pasqualone, Direttore generale Asl Brindisi e interverranno le rappresentati delle associazioni dei pazienti, come l’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno.

