Tumore della vescica, il fumo è la causa per 6 uomini su 10

Quante persone sanno che il tumore della vescica è una delle neoplasie con incidenza più alta, soprattutto negli uomini, dove è al quarto posto? Che l’Italia è il paese europeo in cui si verificano più casi in assoluto? E in quanti sanno che una delle concause principali è il fumo? Probabilmente in pochi, perché di questo tipo di cancro non si parla quasi mai. Ad accendere oggi i riflettori sulla malattia sono stati gli uro-oncologi della Società Italiana di Urologia Oncologica (SIUrO), che hanno organizzato un incontro presso l’Ospedale San Raffaele di Milano, per fare il punto sui fattori di rischio e sulle novità terapeutiche.

