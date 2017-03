Tutti i vantaggi del Nordic Walking

Torniamo a parlare di Nordic Walking, la disciplina sportiva che per i suoi effetti benefici si sta diffondendo dal nord Europa in tutto il Vecchio Continente. Anche nel nostro Paese, dove si stanno svolgendo alcune ricerche sui vantaggi che questa particolare disciplina sembra apportare nelle donne operate per tumore alla mammella.

In Abruzzo c’è “Allenarsi per la salute”. È il caso del progetto “Allenarsi per la salute” che vede coinvolti l’unità operativa complessa di chirurgia a indirizzo senologico dell’Ospedale “G. Bernabeo” di Ortona, diretta da Ettore Cianchetti, e l’equipe multidipartimentale di Giorgio Napolitano dell’Università di Chieti, in Abruzzo. Promosso anche dall’Associazione Isa per la prevenzione del tumore al seno, “Allenarsi per la salute” è partito circa tre anni fa allo scopo di verificare i benefici del Nordic Walking rispetto alla camminata veloce sul linfedema e sulla salute generale delle pazienti.

Continua a leggere su Salute Seno di d.repubblica.it