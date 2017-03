Uno Shazam per le opere d’arte

Si chiama Smartify ed è la app che permette di scannerizzare le opere d’arte, riconoscerle e raccontarne la storia. Una sorta di Shazam, la app che riconosce le canzoni da pochissime note, ma per le opere d’arte. La app, racconta il New Scientist, verrà lanciata il prossimo maggio per alcune opere nei musei del Louve di Parigi, il Met di New York, il Rijksmuseum di Amsterdam e la Wallace Collection di Londra e funziona anche su riproduzioni dei capolavori. Anche, per intendersi, su una cartolina che riproduca quadri famosi. Sviluppata grazie a sistemi di riconoscimento avanzato delle immagini e di realtà aumentata, il punto di forza della app è la possibilità di utilizzarla in diversi musei e di fornire una guida personalizzata all’interno delle diverse collezioni.

(Via New Scientist)