I 22 progetti folli finanziati dalla Nasa

Da un lander che saltella su Plutone a un freesby che si attacca a un asteroide. E così che la Nasa vuole aprire la strada al futuro: il 6 aprile scorso, infatti, l’agenzia spaziale statunitense ha annunciato il finanziamento di 22 proposte tecnologiche nel suo programma Nasa Innovative Advanced Concepts (Niac), che permetterà ai ricercatori di perseguire le proprie idee folli per rivoluzionare il futuro della ricerca e dell’esplorazione nello spazio. Quest’anno, 15 nuove proposte hanno ottenuto un finanziamento di circa 120mila euro per più di 9 mesi (fase I), mentre gli altri 7 progetti, che già hanno superato la prima fase, saranno finanziati fino a circa 500mila euro per oltre 2 anni. “Non vediamo l’ora di vedere come ogni nuovo studio cambierà la nostra capacità di esplorare l’Universo”, spiega Jason Derleth, responsabile del programma Niac. “Vogliamo fare tutto il possibile”. L’agenzia spaziale ha selezionato i progetti valutandone l’innovazione e la fattibilità tecnica: sono tutti ancora nelle prime fasi di sviluppo e la maggior parte di essi richiederà oltre 10 anni prima di un possibile impiego reale nel corso di missioni spaziali.

