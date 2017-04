sfidAutismo17, sfida l’autismo donando al 45541

(Fondazione Italiana Autismo)- È partita la campagna di sensibilizzazione e di raccolta fondi #sfidAutismo17 di FIA – Fondazione Italiana Autismo, che sarà su alcune delle emittenti televisive nazionali, a partire dalla RAI, dal 27 marzo all’ 8 maggio e che per questo periodo si avvarrà del Numero Solidale 45541.

Grazie a questa campagna, lanciata per la prima volta lo scorso anno, non solo si è contribuito a migliorare la qualità della vita delle persone con sindrome delle spettro autistico e delle loro famiglie con l’avvio, ad esempio, del servizio del Telefono Blu Autismo, o sono stati sostenuti alcuni progetti importanti di ricerca scientifica, in grado di individuare sempre più precocemente l’autismo e di scoprire nuovi interventi per curarlo, ma è aumentato presso il grande pubblico la consapevolezza delle problematiche che vivono queste persone ed i loro familiari.

“Oggi la parola ‘autismo’ è una parola che fa meno paura rispetto a quando mi sono ritrovato a farci i conti dopo la diagnosi fatta a mia figlia Sara 14 anni fa. E se è così è perché c’è una sensibilità diffusa, c’è una conoscenza maggiore di questo disturbo, grazie anche a iniziativa come la campagna che lanciamo. Le famiglie, il mondo della scuola, le comunità sanno di non essere sole, finalmente l’autismo si avverte come una disabilità che arricchisce, che porta qualcosa di nuovo e diverso all’interno della società. Molto c’è ancora da fare in termini di ricerca e in termini di assistenza e qualità della vita di queste persone e delle loro famiglie. Ma sono convinto che con il contributo di tutti presto riusciremo a realizzare un Paese realmente inclusivo. Intanto cominciamo a fare sentire la nostra voce e diamo il nostro contributo aderendo alla campagna #sfidAutismo17.” Dichiara Davide Faraone Presidente di FIA e Sottosegretario alla Salute.

La Campagna trova anche in questa edizione un’importante media partner: RAI Radio Televisione Italiana, che con RAI Responsabilità Sociale dedicherà un ampio spazio a questa tematica su tutte le reti dal 27 marzo al 2 aprile. Madrina della Campagna #sfidAutismo17 è, per il secondo anno consecutivo, Eleonora Daniele, conduttrice televisiva e attrice. #sfidaAutismo17 sarà, successivamente, su tante altre emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali per poi concludere la Campagna lunedì 8 maggio.

Anche la Coppa Italia TIM Cup scenderà in campo, per le partite di lunedì 3 e di martedì 4 aprile, a sostegno della Campagna #sfidAutismo17 di FIA. Il video istituzionale FIA sarà visibile sui Totem di ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile presenti negli aeroporti nazionali.

Anche il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è impegnato in prima linea in questa importante azione di sensibilizzazione sulla tematica dell’autismo, dedicando dal 27 al 31 marzo una serie di azioni specifiche nelle scuole d’Italia. Le Istituzioni Scolastiche organizzeranno eventi, ospiteranno le associazioni delle persone con autismo ed i loro familiari, o associazioni scientifiche di settore, per interventi informativi e/o formativi sul tema, agevolando per quanto possibile la collaborazione e suscitando attenzione intorno all’argomento. Tali eventi saranno visibili sul sito della FIA – Fondazione Italiana Autismo che ne darà comunicazione e visibilità in ambito nazionale.

Come ogni anno il prossimo 2 aprile, X Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, alcuni dei monumenti più importanti del mondo – come l’Empire State Building di New York e il Cristo Redentore di Rio de Janeiro – si tingeranno di blu, il colore scelto dall’ONU per l’autismo. In Italia saranno tante le piazze e monumenti, grazie alla collaborazione di ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, che si illumineranno o avranno un segno blu. Nelle piazze i tanti volontari racconteranno il quotidiano, il senso di solitudine, talvolta, di isolamento, che le famiglie di una persona con sindrome dello spettro autistico avvertono. La giornata sarà anche caratterizzata dall’incontro delle più importanti cariche dello Stato con alcune realtà che si occupano di autismo in Italia.

Per un panorama più completo delle manifestazioni organizzate nelle diverse città italiane visita il sito della Fia www.fondazione-autismo.it

Dal 27 marzo al 8 maggio con un SMS Solidale al 45541 sarà possibile sfidare l’autismo donando 2 Euro da cellulare personale Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali, 5 Euro da rete fissa Vodafone, TWT e Convergenze e di 5 o 10 Euro da rete fissa TIM, Infostrada, Fastweb e Tiscali.

Grazie ai fondi che verranno raccolti FIA – Fondazione Italiana Autismo potrà sostenere progetti rivolti all’istruzione, alla formazione degli operatori della scuola, della sanità e dei servizi sociali ed alla ricerca, sia nel campo biomedico che in quello pedagogico, tramite i quali dare supporto alle necessità delle famiglie diffuse su tutto il territorio nazionale. La lista dei progetti vincitori del bando 2017 e oggetto di finanziamento è pubblicata sul sito della Fia.

Dalle ultime stime degli Stati Uniti un bambino su 68 soffre di sindrome dello spettro autistico, un dato cresciuto di 10 volte negli ultimi 40 anni. Il numero dei maschi con autismo è di 4-5 volte superiore a quello delle femmine. I farmaci specifici contro questo disturbo non esistono, mentre ve ne sono pochi che danno modesti risultati e soltanto per alcune manifestazioni associate all’autismo. La sindrome dello spettro autistico è caratterizzata da deficit nella interazione, nella comunicazione sociale e da comportamenti ripetitivi e interessi ristretti. All’autismo si aggiungono spesso comportamenti problematici, talvolta intollerabili, quali l’aggressività immotivata verso di sé o verso gli altri.

Oggi, liberato il campo dalle false ipotesi che colpevolizzavano i genitori o le persone con autismo, si pensa che per dare un chiarimento sulle cause dell’autismo sia necessario ricorrere allo studio delle interazioni fra fattori genetici ed i fattori biologici e chimici esterni. Recentemente è iniziata una ricerca internazionale, che ha l’obiettivo di individuare alcune malattie rare non ancora note e di poter diagnosticare quelle note che non hanno una diagnosi effettiva, si auspica che siano trovate anche molte cause che determinano la sindrome dello spettro autistico.