“Cari assessori, cari politici, vogliamo le Breast Unit”

Sanno essere assertive, le donne. Soprattutto quando lottano per un proprio diritto. Di certo lo sono in questo video-appello diretto alle istituzioni: ai politici, agli assessori regionali e a tutti coloro che hanno il potere di far rispettare una legge. La legge di cui si parla è quella che vorrebbe realizzate, in ogni regione, le reti delle Breast Unit, centri di senologia multidisciplinari, certificati e di alta qualità, dove le percentuali di guarigione aumentano del 18%. Il decreto è stato siglato nel 2014 e il termine ultimo per realizzare le reti delle Breast Unit era il 2016. Ancora, però, la maggior parte delle regioni non ha recepito quel decreto.

