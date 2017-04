Cassini, ecco le prime immagini dopo il tuffo negli anelli di Saturno

In Italia i malati con patologie croniche e rare aspettano: per farsi visitare, per ricevere terapie e per ricevere assistenza. Tra mille difficoltà della burocrazia e i costi spesso a carico del pazienti, svela il rapporto del Coordinamento nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici (CnAMC) di Cittadinanzattiva