Che cosa sono i composti Pfas e quanto danneggiano la nostra salute?

Pfas è un acronimo che la gente nelle province di Padova, Verona e Vicenza ha imparato a conoscere bene. Sta per sostanze per- e polifluoro alchiliche (Pfas), un ampio gruppo di composti contenenti fluoro, sintetizzate dall’uomo resistenti al calore, all’acqua e agli oli. Proprietà che li rende utilizzabili in vari campi: dagli involucri per cibi, alle schiume anti-incendio, ai vestiti impermeabili. In Veneto se ne parla già da un po’ in riferimento alla contaminazione di acque sotterranee, superficiali e potabili. Queste sostanze sono sotto monitoraggio della Commissione europea, sono molto persistenti nell’ambiente e anche nel corpo, e sotto osservazione per i loro effetti sulla salute. Di Pfas si torna a parlare in occasione della pubblicazione di un paper su Journal of Environment Science and Technology, dove un gruppo di ricercatori racconta di essere riuscito a mettere a punto un metodo per tracciare la presenza di questi composti nel corpo, per ora dei topi.

