Demenze: sensori e una app in aiuto delle famiglie

Un set di sensori installati in casa che, collegati a un’app sullo smartphone, possono aiutare i familiari di una persona affetta da demenza a rilevare anomalie nelle abitudini del proprio caro, avvertendoli in caso di emergenza. L’innovativa piattaforma tecnologica è stata presentata ad Ancona presso CasAmica, una “smart house” attrezzata con tecnologia domotica all’interno del presidio ospedaliero dell’Inrca (Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani), in occasione dell’incontro con i partner del progetto Home4Dem.

