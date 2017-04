Ecco come diremo addio alla sonda Cassini

“All good things come to an end”. Tutte le cose belle hanno una fine. Lo dicono con un po’ di malinconia gli scienziati della Nasa che da 20 anni seguono la missione della sonda Cassini attorno a Saturno, annunciando i dettagli del gran finale. Durante la conferenza stampa del 4 aprile, gli esperti hanno spiegato che Cassini sta finendo il carburante e che per evitare che, schiantandosi da qualche parte senza controllo, vada a compromettere future missioni attorno al gigante gassoso, la Nasa ha deciso di programmare la sua uscita di scena. L’ultimo saluto a Cassini avverrà il 15 settembre 2017, ma già il prossimo 26 aprile la sonda effettuerà la manovra per inserirsi nell’orbita che decreterà la sua fine.

