Dopo dj Fabo, anche Davide sceglie di morire in Svizzera

Davide Trentini ha scelto, come Dj Fabo. Davide è partito per quella che definiva come “una vacanza”. Davide, che sognava l’eutanasia come una liberazione dalle sue sofferenze. Davide è l’uomo di 51 anni che ieri è andato in Svizzera insieme a Mina Welby, co-presidente dell’associazione Luca Coscioni che da anni si batte perché anche in Italia vengano approvate leggi che regolamentino il fine vita e il biotestamento, per reclamare il suo diritto a scegliere se e come morire. Davide è morto in una clinica Svizzera questa mattina, poco dopo le 9.

