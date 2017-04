Il Festival della prevenzione e innovazione in oncologia arriva ad Arezzo

La lotta ai tumori scende in piazza ad Arezzo. La decima tappa del “Festival della prevenzione e innovazione in oncologia” si svolge infatti nel capoluogo toscano. Un motorhome, cioè un pullman, sarà allestito per tre giorni, dal 6 all’8 aprile, in Piazza San Jacopo (dalle 10 alle 18), dove gli oncologi dell’AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), in collaborazione con l’ISPO (Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica), forniranno consigli e informazioni sulla prevenzione, sull’innovazione terapeutica e sui progressi nella ricerca in campo oncologico. Non solo. Sono previsti incontri con le scolaresche e attività sportive in piazza per coinvolgere i cittadini.

