Tutti sintonizzati sul canale YouTube della Nasa per il lancio della capsula cargo Cygnus, che partirà da Cape Canaveral (Florida) oggi 18 aprile alle 17:11 ora italiana. La novità? Per la prima volta l’evento sarà visibile a 360 gradi, come se ci trovassimo sul pad di lancio.

