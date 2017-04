L’aromaterapia aiuta a rilassare i cavalli

I cavalli da corsa vengono spesso trasportati per lunghe distanze per raggiungere il luogo in cui dovranno partecipare alle gare. Il viaggio, gli spazi angusti e l’interruzione della routine quotidiana possono essere molto stressanti per gli animali che rischiano di diventare pericolosi per se stessi e per gli altri a causa del loro nervosismo. Una ricerca presentata al convegno annuale di biologia sperimentale dell’American Physiological Society suggerisce che l’utilizzo di diffusori di olio essenziale di lavanda all’interno delle cabine in cui vengono trasportati i cavalli può aiutare a mantenerli calmi.

Nel corso dello studio i ricercatori hanno monitorato otto cavalli durante un viaggio e prelevato campioni di sangue per misurare i loro livelli di cortisolo, un ormone che viene prodotto in risposta allo stress. I cavalli a cui era stato fatto inalare olio essenziale di lavanda nel corso del viaggio avevano livelli di cortisolo più bassi rispetto a quelli che avevano inalato vapore acqueo privo di aromi.

Questi risultati supportano i dati pubblicati nel 2013 sul Journal of Equine Veterinary Science, dai quali è emerso che l’aromaterapia a base di lavanda aiutava i cavalli a calmarsi più velocemente dopo un evento stressante. L’idea, secondo i ricercatori, è che un approccio di questo tipo aiuti a contrastare il nervosismo degli animali da gara durante gli spostamenti e possa facilitare anche gli esami veterinari.

Riferimenti: American Physiological Society