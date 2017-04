L’energia oscura potrebbe essere solo un’illusione

Il mistero che avvolge l’energia oscura si infittisce sempre di più. La misteriosa entità considerata come possibile elemento fondamentale dell’Universo potrebbe infatti essere semplicemente un’illusione. A riferirlo sul Monthly Notices of the Royal Astronomical Society è stato un team di astrofisici, secondo cui l’attuale modello standard dell’Universo necessiterebbe dell’energia oscura (che costituirebbe circa il 69% dell’universo) semplicemente perché non tiene conto dei continui cambiamenti della struttura dell’Universo stesso. E sempre secondo il team di ricercatori, nel momento in cui si prendono in considerazione questi cambiamenti l’energia oscura potrebbe non essere più necessaria. In altre parole, i ricercatori sostengono che l’accelerazione dell’espansione potrebbe essere spiegata dalle variazioni e dalla disomogeneità della densità di materia presente nell’universo.

