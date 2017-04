Quel simpatico, geniale, poliedrico Richard Feynman

Richard P. Feynman Richard P. Feynman Le battute memorabili di Feynman

“Le battute memorabili di Feynman”, a cura di Michelle Feynman (Adelphi 2017), è un lungo libro (410 pagine) che raccoglie brevi battute del celeberrimo fisico statunitense. Operazione commerciale postuma, a distanza di quasi trent’anni dalla scomparsa del fisico, che forse manca di originalità, ma che riesce comunque ad affascinare. Come aprire un forziere pieno di gemme preziose, il libro ci regala perle di quell’intelligenza e di quell’umorismo che contraddistinsero Richard Feynman, premio Nobel per la fisica e tra i più grandi e amati scienziati del ventesimo secolo.

La raccolta è stata curata da Michelle Feynman, figlia del fisico, che in una “Breve nota sulle fonti” spiega di aver attinto a un’enorme mole di materiale tra cui lettere personali, trascrizioni di lezioni, conferenze e interviste del padre. La scelta è stata fatta con l’intento di evidenziare la “poliedricità”, la “limpidezza” e l’”umorismo” del pensiero paterno, suddividendo le citazioni in 26 gruppi ripartiti per argomento. Le belle foto in bianco e nero, sulla pagina iniziale di ogni capitolo, offrono uno scorcio delle varie fasi della vita – e delle capigliature – di Feynman, intento a svolgere le attività a lui più care, alcune delle quali alquanto originali. Molto interessante e per alcuni versi commovente, oltre alla prefazione della figlia stessa, le brevi “Riflessioni su Richard Feynman” del famoso violoncellista Yo-Yo Ma, amico di famiglia.

Il libro non prospetta nulla di tecnico, d’altronde pochi al mondo sono in grado di capire appieno il contributo alla materia dell’elettrodinamica quantistica di questo genio; lo stesso Feynman, in molte battute spiritose contenute nel libro, ci suggerisce che gli stessi fisici, lui compreso, capiscono poco di fisica, “ed è proprio questo il bello!”. Questa teoria dei quanti – che “a tutt’oggi rimane la più precisa descrizione dell’interazione tra luce e materia di cui disponiamo”, come scrive Brian Cox, professore di fisica delle particelle all’Università di Manchester, nella breve ma illuminante premessa del libro – funge solo da elegante cornice di sottofondo per le circa 500 citazioni che allietano il lettore sugli argomenti più disparati: dall’amore alla guerra, passando per tanti altri argomenti sui quali Feynman offre chicche di intelletto, schiettezza e simpatia. Perle di saggezza dunque, ma anche di ordinaria quotidianità che acquistano valore per il solo fatto di provenire dall’uomo mito di così tante generazioni di scienziati e amanti della fisica.

Ma pure chi non avesse mai sentito parlare dei “Diagrammi di Feynman”, ha ora un’occasione per avvicinarsi al fantastico mondo dei quanti, in modo leggero e spensierato. Libro da avere sul comodino, da sfogliare con gusto e, perché no, al quale attingere per sfoggiare citazioni con gli amici, visto che letteralmente il titolo originale (“The quotable Feynman”) significa “Il Feynman citabile”.

L’unico rammarico è che le battute siano fortemente decontestualizzate e ciò rischia di renderle meno incisive e godibili. La scelta di includere meno citazioni ma con più informazioni sul contesto sarebbe stata forse più opportuna. Un libro comunque assolutamente da comprare o regalare, per giovani e anziani, per professoroni ma anche per ragazzi del liceo a patto, come direbbe Feynman, di avere curiosità e amore per la natura e una immaginazione senza confini.