Linguistica medica, al via a Torino il primo corso universitario

di redazione OmniNews

Definire una nuova figura di professionista della parola che possa offrire al contesto sanitario competenze e strumenti innovativi. Questo l’obiettivo del primo insegnamento universitario dedicato in Italia alla linguistica medica e clinica, disciplina che studia la comunicazione in ambito medico-sanitario. Istituito all’Università degli Studi di Torino nell’ambito della Laurea magistrale in Scienze linguistiche (Dipartimento di Studi Umanistici, Scuola di Scienze Umanistiche), il corso, per ora, è rivolto a studenti di area umanistica, ma l’obiettivo è di aprirlo ai futuri medici. Le lezioni sono svolte da Raffaella Scarpa, docente di linguistica italiana all’Università di Torino e membro del Gruppo di ricerca Remedia – lingua medicina malattia, che da tempo indaga le sinergie tra linguistica e scienza medica.

