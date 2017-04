Lo “yacht” di Caligola è leggenda ma nel lago di Nemi lo cercano davvero

IN EPOCA fascista, grazie a un’impresa archeologica senza precedenti, ne avevamo recuperate due. Oggi la storia potrebbe ripetersi, almeno così qualcuno ritiene. È infatti appena partita la ricerca della terza nave di Caligola, una ipotetica imbarcazione imperiale romana che qualcuno pensa possa trovarsi, come le sue gemelle, sotto le acque del lago di Nemi. A condurre la caccia – o meglio, la pesca – i tecnici dell’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (Arpacal), appena arrivati nella cittadina laziale l’attrezzatura per la ricerca subacquea. In collaborazione con la squadra sub Castelli Romani Underwater Team e con la sezione sub dell’Arma dei Carabinieri, scandaglieranno per una settimana le acque del lago.

