Tra i neuroni si nasconde il segreto del placebo

È UNA MEDICINA POTENTE: è in grado di lenire il dolore cronico, di ridurre l’insonnia, di placare l’ansia, ha un effetto benefico sul mal di schiena e sulla nausea, interferisce con il sistema immunitario e con quello ormonale. È tra le più studiate, ma anche tra le più misteriose, perché la sua azione dipende da tanti, troppi fattori: le aspettative del paziente rispetto alla sua efficacia, il rapporto che ha instaurato col medico, la determinazione nel seguire la terapia, l’atteggiamento dei familiari nei confronti della malattia del loro caro. È il placebo, una sostanza o un trattamento che ha tutte le sembianze di un farmaco (che si tratti di una compressa, di un’iniezione o di una procedura medica), ma non lo è, perché è privo di principi attivi. In genere, chi assume un placebo non sa che si tratta di una “finta” medicina, ed è dunque convinto che ne riceverà dei benefici.

