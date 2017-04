Il primo animale complesso della storia potrebbe essere questa medusa

Sono nate prima le spugne o le meduse pettine? Sembra un po’ la versione evoluzionistica di “è nato prima l’uovo o la gallina?”. In realtà si tratta di una controversia molto seria che da anni divide la comunità scientifica tra chi sostiene che gli animali complessi più antichi siano le spugne di mare e chi invece crede siano le meduse pettine (comb-jellies). Oggi un team di ricercatori della Vanderbilt University e della University of Wisconsin-Madison sostiene di avere la risposta, e dalle pagine della rivista Nature Ecology & Evolution svela che, in base al nuovo approccio di analisi sviluppato, ad aggiudicarsi il posto di animale complesso più antico dell’albero filogenetico sarebbero le meduse pettine. Questa tesi, se accettata, porterà a riconsiderare l’evoluzione di sistemi come quello nervoso o digerente, scardinando il pensiero che proceda dal più semplice (le spugne) al più complesso (le meduse pettine).

Continua a leggere su Wired.it