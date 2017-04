A scuola meglio il trolley. Bocciato lo zaino, fa male alla schiena dei bambini

Esce in questi giorni Cecità clandestina, racconto autobiografico di una giornalista colpita da un disturbo che, letteralmente, le chiude gli occhi, costringendola a sperimentare in prima persona il “dramma dell’incomunicabilità” tra medico e paziente. Una storia potente, da leggere tutta d’un fiato, come scrive Stefania Polvani nella prefazione al volume, qui in anteprima su OmniNews per gentile concessione dell’editore