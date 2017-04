Sessanta grammi di cioccolato a settimana ‘salvano’ il cuore

Con le uova di Pasqua ancora in giro per casa, l’ultima ricerca sugli effetti del cioccolato sulla salute potrebbe essere un buon antidoto contro i sensi di colpa. Uno studio dell’Osservatorio Grana Padano (Opg), infatti, condotto su un campione di oltre 4000 persone, mostra che il consumo di 60 grammi di cioccolato a settimana è associato a un minor rischio di patologie cardiovascolari, come ipercolesterolemia e ipertensione, rispetto alla media della popolazione italiana. Un dato, spiegano gli esperti, in linea con gli studi condotti a livello internazionale sui benefici del cioccolato, specie se fondente.

